После обнаружения 5 младенцев в Москве возбуждено дело о торговле детьми

Их нашел медицинский работник

В Москве возбудили дело о торговле людьми после обнаружения пятерых младенцев в одной из квартир на улице Аргуновской.

Столичная прокуратура поставила на свой контроль ход расследования. В надзорном ведомстве рассказали, что детей обнаружил медицинский работник, который пришел для проверки состояния новорожденного, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что в квартире на северо-востоке Москвы нашли пятерых детей в возрасте пять дней, 1 месяц, 3 месяца, 1 год и 2 года. По предварительным данным, дети могли быть рождены суррогатными матерями для граждан КНР. Сейчас жизни детей ничего не угрожает.

В квартире также обнаружили документы на детей, оформленные на китайском языке. С малышами сидели две женщины, одна из которых – няня-китаянка.

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