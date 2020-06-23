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После обнаружения 5 младенцев в Москве возбуждено дело о торговле детьми

18:43
  • вторник
  • 23 июня 2020

Их нашел медицинский работник

В Москве возбудили дело о торговле людьми после обнаружения пятерых младенцев в одной из квартир на улице Аргуновской.
Появились подробности про 5 младенцев, найденных в квартире в Москве

Столичная прокуратура поставила на свой контроль ход расследования. В надзорном ведомстве рассказали, что детей обнаружил медицинский работник, который пришел для проверки состояния новорожденного, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что в квартире на северо-востоке Москвы нашли пятерых детей в возрасте пять дней, 1 месяц, 3 месяца, 1 год и 2 года. По предварительным данным, дети могли быть рождены суррогатными матерями для граждан КНР. Сейчас жизни детей ничего не угрожает.

В квартире также обнаружили документы на детей, оформленные на китайском языке. С малышами сидели две женщины, одна из которых – няня-китаянка.

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