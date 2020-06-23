Путин: семьи с детьми получат еще по 10 тысяч на ребенка

Выплата пройдет автоматически

Власти страны поддержали россиян, столкнувшихся с трудностями периода пандемии коронавируса, материально – в том числе и выплатами семьям с детьми. Дополнительные пособия получили родители детей от рождения до 3 лет, от 3 до 7 лет, а также была еще выплата детям до 14 лет, напомнил президент Владимир Путин в своем обращении к народу.

Однако трудности в экономике еще, к сожалению, не преодолены. В связи с этим российский лидер считает необходимым продолжить господдержку семей с детьми. Президент объявил о еще одной выплате. На каждого ребенка – от рождения до 16 лет – семьи получат в июле по 10 тысяч рублей.

Путин пояснил, что те, кто уже обращался за поддержкой, получат помощь автоматически. Те же россияне, кто не успел подать заявление, надо обратиться в Пенсионный фонд.

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