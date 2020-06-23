Путин заявил о стабильности рубля

Несмотря на COVID-19, российская валюта вышла на докризисный уровень

Российские власти в условиях коронавируса не допустили резкого падения рубля, после небольшого падения он смог вернуться на докризисный уровень.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к россиянам. Стабильность российской валюты была достигнута не искусственно, а за счет прочности фундаментальных основ экономики.

Но безработица не обошла Россию. Глава государства поручил правительству и Центробанку восстановить докризисный уровень рынка труда к 2021 году.

"Нам в отличие от многих удалось избежать драматического скачка безработицы. Как уже сказал, безработица у нас все-таки выросла, поэтому сейчас нужно решать главную задачу - помочь людям вернуться к работе", - сказал Путин.

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