Путин снизил возраст для получения статуса самозанятого

Нужно давать дорогу молодым

Президент России Владимир Путин распорядился изменить возраст, с которого россияне могут получать статус самозанятых.

"Нужно давать возможность получать статус самозанятых не с 18, а с 16 лет. Этим правом смогут воспользоваться около трех миллионов наших граждан. Такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы", - сказал российский лидер.

По его словам, за последние полгода число самозанятых в России выросло в два с половиной раза - с 300 до 700 тысяч человек.

"В период эпидемии им были предоставлены особые меры поддержки. В полном объеме возвращается налог на профессиональный доход за прошлый 2019 год. Для его уплаты в текущем году можно использовать так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ", - напомнил президент в ходе обращения к россиянам во вторник, 23 июня.

"Режим для самозанятых вводился в отдельных субъектах федерации в порядке эксперимента. Этот эксперимент, как мы видим, успешен. Поэтому с 1 июля на территории всей страны у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых. По всей стране. Люди смогут официально и спокойно работать", - отметил Путин.

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