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Путин расширил льготную ипотеку

17:47
  • вторник
  • 23 июня 2020

Кредитные лимиты будут повышены

Владимир Путин объявил о расширении программы льготной ипотеки. Об этом президент сказал в ходе обращения к россиянам во вторник.

По его словам, льготная ипотека по 6,5% коснется нового жилья стоимостью не до 3 миллионов, а до 6. В крупных городах кредитный лимит будет повышен до 12 миллионов рублей.

"Свыше 45 тысяч семей уже оформили такую ипотеку. Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья. Думаю, что это будет востребованной мерой поддержки", - сказал Путин.

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