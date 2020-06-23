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Путин предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли

18:02
  • вторник
  • 23 июня 2020

Необходимо повысить конкурентоспособность России

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку страховых взносов в IT-сфере до 7,6%.

Нововведение будет распространяться на все компании малого и среднего бизнеса. На данный момент ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14 % до 2023 года.

Кроме того, глава государства выступил за снижение ставки налога на прибыль с нынешних 20% до 3%. Россия должна быть конкурентоспособна в IT-отрасли и смежных сферах.

"Это не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире", - отметил Путин в ходе видеообращения к россиянам.

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