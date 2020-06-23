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Путин заявил, что коронавирусную "заразу еще предстоит додавить"

18:00
  • вторник
  • 23 июня 2020

Эпидемия не закончилась

Последние месяцы для граждан и страны были трудным испытанием, заявил Владимир Путин в ходе обращения к россиянам. Его транслировал телеканал "ТВ Центр". По словам президента, в тяжелых условиях пандемии проявились лучшие качества российского народа.

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За это время, уверен глава государства, граждане многое переосмыслили и научились более бережному отношению друг к другу. Однако эпидемия еще не закончилась.

"Нам ещё предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берёт своё, входит в привычное русло, в нормальный ритм. Да, у всех сейчас накопилось немало задач, забот, которыми предстоит заниматься в ближайшее время и дома, и на работе", - подчеркнул президент.

Путин уверен, что россияне решат все проблемы и обязательно преодолеют все трудности.

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