Полная версия обращения Владимира Путина к россиянам

Президент объявил о новых мерах поддержки экономики
Владимир Путин 23 июня вновь обратился к россиянам и рассказал о ситуации с коронавирусом в России, а также о новых мерах поддержки граждан и экономики.
Главное из выступления Владимира Путина:
- Выплаты соцработникам продлены до 15 сентября.
- С 1 января 2021 года повышается ставка НДФЛ – с 13 до 15% - на доходы свыше 5 миллионов рублей.
- Льготная ипотека будет расширена. Кредитные лимиты на новое жилье увеличат с 3 до 6 миллионов, а в крупных городах — до 12 миллионов.
- С 1 июля режим для самозанятых распространится по всей стране. Такой статус можно будет получить уже с 16 лет.
- IT-отрасль ждет налоговый маневр. Ставку страховых взносов понизят с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%.
- На программу льготных кредитов под 2% будет выделено еще 100 миллиардов.
- Регионы получат дополнительные 100 миллиардов на борьбу с коронавирусом.
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