Полная версия обращения Владимира Путина к россиянам

Президент объявил о новых мерах поддержки экономики

Владимир Путин 23 июня вновь обратился к россиянам и рассказал о ситуации с коронавирусом в России, а также о новых мерах поддержки граждан и экономики.

Главное из выступления Владимира Путина:

Выплаты соцработникам продлены до 15 сентября.

С 1 января 2021 года повышается ставка НДФЛ – с 13 до 15% - на доходы свыше 5 миллионов рублей.

Льготная ипотека будет расширена. Кредитные лимиты на новое жилье увеличат с 3 до 6 миллионов, а в крупных городах — до 12 миллионов.

С 1 июля режим для самозанятых распространится по всей стране. Такой статус можно будет получить уже с 16 лет.

IT-отрасль ждет налоговый маневр. Ставку страховых взносов понизят с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%.

На программу льготных кредитов под 2% будет выделено еще 100 миллиардов.

Регионы получат дополнительные 100 миллиардов на борьбу с коронавирусом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"