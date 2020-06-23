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Полная версия обращения Владимира Путина к россиянам

19:15
  • вторник
  • 23 июня 2020

Президент объявил о новых мерах поддержки экономики

Владимир Путин 23 июня вновь обратился к россиянам и рассказал о ситуации с коронавирусом в России, а также о новых мерах поддержки граждан и экономики.

Главное из выступления Владимира Путина:

  • Выплаты соцработникам продлены до 15 сентября.
  • С 1 января 2021 года повышается ставка НДФЛ – с 13 до 15% - на доходы свыше 5 миллионов рублей.
  • Льготная ипотека будет расширена. Кредитные лимиты на новое жилье увеличат с 3 до 6 миллионов, а в крупных городах — до 12 миллионов.
  • С 1 июля режим для самозанятых распространится по всей стране. Такой статус можно будет получить уже с 16 лет.
  • IT-отрасль ждет налоговый маневр. Ставку страховых взносов понизят с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%.
  • На программу льготных кредитов под 2% будет выделено еще 100 миллиардов.
  • Регионы получат дополнительные 100 миллиардов на борьбу с коронавирусом.
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