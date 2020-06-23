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Автобус насмерть сбил девочку на лошади в Подмосковье

19:07
  • вторник
  • 23 июня 2020

Водитель не ожидал, что животное выскочит на проезжую часть

Рейсовый автобус насмерть сбил 13-летнюю девочку, которая внезапно выскочила верхом на лошади на проезжую часть.

Трагедия произошла на 3-м километре автодороги МБК - Борщево - М10 "Россия" днем 23 июня. Водитель автобуса не ожидал, что девочка на лошади выскочит на трассу и не смог избежать столкновения.

От полученных травм несовершеннолетняя скончалась на месте, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

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Тень лошади
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