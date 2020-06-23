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Лукашенко вместе с сыновьями покинул Белоруссию

18:53
  • вторник
  • 23 июня 2020

Самолет президента вылетел в Москву

Белорусский президент Александр Лукашенко вылетел в Россию, где планирует провести рабочий визит и принять участие в торжествах по случаю Дня Победы.

Агентство БелТА пишет, самолет Лукашенко вылетел из аэропорта в Минске. Вместе с ним в Москву направились его сыновья.

Как ранее сообщили в Кремле, на Парад Победы в Москву 24 июня прибудут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.

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