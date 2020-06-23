Мощное землетрясение в Мексике попало на видео

Есть угроза цунами

В Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Очаг залегал на глубине 23 километра. Эпицентр находился в 131 километрах к юго-востоку от города Оахака-де-Хуарес (штат Оахака).

Очевидцам из Оахака удалось заснять момент толчка на видео. На кадрах можно заметить, как шатаются линии электропередачи, а жители в панике бегут.

Американские специалисты предупредили об угрозе цунами для жителей Гватемалы, Мексики, Гондураса и Сальвадора.

Данных о пострадавших пока нет, но связь со штабом, где был эпицентр землетрясения, прервалась, сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

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