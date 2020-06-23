Путин впервые с начала пандемии встретился с иностранным лидером

Президент встретился с сербским лидером в Кремле

Президент России Владимир Путин во вторник встретился в Кремле с президентом Сербии Александром Вучичем, который прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Это первая личная встреча Путина с иностранным лидером с начала пандемии. До этого президент работал по видеосвязи.

Во время разговора в Кремле лидеры двух стран подняли актуальные вопросы двусторонних отношений. "Между нашими странами складываются весьма прагматичные, но в тоже время особые по своему характеру, очень добрые союзнические отношения", - сказал Путин.

Лидеры также отметили высокий уровень российско-сербского стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.

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