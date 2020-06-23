Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Об этом он ранее говорил в ходе своего видеообращения

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 16 лет.

Об этом он ранее заявил во ходе своего обращения к россиянам. Таким образом, в июле семьи получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, глава государства подписал указ о государственных наградах для большой группы медиков, представителей бизнеса, ученых и преподавателей медицинских вузов. Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени получил глава Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой Леонид Бокерия.

Ранее Путин выступил с видеообращением к россиянам в связи с коронавирусом. Президент объявил, в частности, о новых мерах поддержки экономики и семей с детьми, расширении льготной ипотеки, повышении ставки НДФЛ, дополнительном финансировании программы льготных кредитов, распространении режима самозанятых на всю страну.

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