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Путин поблагодарил Мирзиеева за приезд на Парад Победы в Москву

20:20
  • вторник
  • 23 июня 2020

Президент России отметил уникальные отношения между странами

Президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев во вторник встретились в Кремле.

Путин поблагодарил своего узбекистанского коллегу за приезд на парад Победы в Москву и отметил уникальные отношения между странами.

"Очень рад вас видеть, спасибо, что приехали на торжества по случаю 75-летия Победы, на Парад. Очень приятно, что подразделения Вооруженных сил Узбекистана, по-моему 75 человек, пройдут завтра в Москве по Красной площади. Это очень зримый знак наших особых союзнических отношений", - сказал Путин, приветствуя гостя в Кремле.

Также президент сказал, что хоть Россия и Узбекистан и развиваются независимо, но между ними уникальные стратегические и союзнические отношения.

Ранее Путин провел встречу с лидером Сербии, который также приехал в Москву на Парад Победы. Торжества пройдут в столице и других городах России 24 июня.

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