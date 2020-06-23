В участковые комиссии Марьино переданы бюллетени для голосования по Конституции

Голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля

В территориальной избирательной комиссии (ТИК) района Марьино состоялась передача бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию на участки для голосования. Об этом сообщает АГН "Москва".

"Накануне председатели комиссий вместе с комиссиями, в сопровождении сотрудника ОВД получают бюллетени, которые поступают потом на участок, пересчитываются, подписываются двумя членами УИК и печатью. Это своего рода защита от того, чтобы не было подделок. В данном случае получили бюллетени по поправкам в Конституцию РФ. <...> Сейчас (была осуществлена передача) из ТИК в УИК, в участковую комиссию", - заявила председатель участковой избирательной комиссии №1525 Надежда Карпова.

Сначала бюллетени поступают в ТИК, а затем комиссия распределяет и передает их на участки для голосования.

"После того, как участковая комиссия получит эти бюллетени, идет их пересчет тремя членами. Сначала один ставит подпись на всех бюллетенях, затем ставит второй подпись, и третий ставит печать, это с целью того, чтобы не было просчета, чтобы было точное количество. Затем они хранятся в сейфе, это является документом строгой отчетности. Потом они выдаются непосредственно каждому участнику голосования, который высказывает свое волеизъявление", - подчеркнула Надежда Карпова.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

Москвичи могут выбрать способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять избирательную комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет. Принять участие в электронном голосовании можно на портале 2020og.ru.

Последние опросы ВЦИОМ показывают, что 93% населения страны знают о такой возможности, голосовать придут 66% опрошенных. Причем, среди желающих принять участие в мероприятии больше половины – 61% - поддерживают поправки.

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