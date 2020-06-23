В Кремле объяснили, почему часы Путина "отстали" на 2 часа

Трансляция началась в 17:00, а часы на руке президента показывали 14:45
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отставание часов Владимира Путина во время обращения к россиянам.
Трансляция выступления Путина началась около 17:00 по московскому времени, а его наручные часы показывали примерно 14:45. Представитель Кремля объяснил, что обращение по телевизору показывалось в записи.
"Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире", - рассказал Песков РБК.
Во вторник Путин выступил с видеообращением к россиянам. Президент объявил, в частности, о новых мерах поддержки экономики и семей с детьми, расширении льготной ипотеки, повышении ставки НДФЛ, дополнительном финансировании программы льготных кредитов, распространении режима самозанятых на всю страну.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- Полная версия обращения Владимира Путина к россиянам
- Путин предложил повысить налог на доходы свыше 5 млн рублей
- Путин: обстановка с коронавирусом остается сложной
- Путин заявил, что в России никогда и никто не будет оставлен в беде
- "Путин никогда никого не ждет": В Кремле оценили историю с опозданием Трампа