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В Кремле объяснили, почему часы Путина "отстали" на 2 часа

20:48
  • вторник
  • 23 июня 2020

Трансляция началась в 17:00, а часы на руке президента показывали 14:45

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отставание часов Владимира Путина во время обращения к россиянам.
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Трансляция выступления Путина началась около 17:00 по московскому времени, а его наручные часы показывали примерно 14:45. Представитель Кремля объяснил, что обращение по телевизору показывалось в записи.

"Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире", - рассказал Песков  РБК.

Во вторник Путин выступил с видеообращением к россиянам. Президент объявил, в частности, о новых мерах поддержки экономики и семей с детьми, расширении льготной ипотеки, повышении ставки НДФЛ, дополнительном финансировании программы льготных кредитов, распространении режима самозанятых на всю страну.

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