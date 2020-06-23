Собянин осмотрел новый уникальный Центр современного пятиборья

В здании есть бассейн, легкоатлетический манеж и тиры для стрельбы из лука

В первый день очередного этапа снятия серьезных ограничений в поселке Северный открылся новый Центр современного пятиборья. В здании площадью более 20 тысяч квадратных метров есть бассейн, а также легкоатлетический манеж, тиры для стрельбы из лука и пневматического оружия. Посмотреть, в каких условиях будут тренироваться спортсмены-профессионалы и где будут проходить соревнования, в том числе международного уровня, приехал Мэр Москвы Сергей Собянин.

По свистку ныряют в "длинную воду" - так спортсмены называют 50-метровый бассейну на 8 дорожек, который очень ждали. Новый Центр современного пятиборья на северо-востоке Москвы позволяет проводить все занятия под одной крышей. А это, помимо плавания, стрельба, легкая атлетика, фехтование и конкур.

"Очень удобно то, что здесь построили бассейн 50-метровый. Потому что все международные старты проходят как раз в 50-метровых бассейнах, можно хорошо подготовиться и не потерять чувство воды", - сказал Глеб Незнанов.

В новом комплексе с сегодняшнего дня начали тренироваться воспитанники спортивной школы олимпийского резерва "Северный". Раньше у них не было крытого бегового манежа. А фехтовали в стесненных условиях - зал делили со стрелками, а теперь - простор.

"Попробовали поплавать, сейчас пофехтовать и побегать. Но пока в конный манеж не заходили, но, я думаю, всё впереди", - заявила Мария Самойлова.

Размеры здания впечатляют: больше 20 тысяч квадратных метров и пять этажей, каждый из которых мог быть отдельным спортивным центром. Комплекс осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин и даже попробовал себя в стрельбе из лука.

Сила натяжения лука - около 15-20 килограммов. За тренировку спортсмены делают несколько сотен выстрелов. Современный конно-спортивный комплекс уже называют уникальными: это первый в России центр, которые объединил все тренировочные площадки, необходимые для пятиборцев.

"Поселок Северный был знаменит своим водозабором. Теперь будет знаменит самой лучшей европейской школой по многоборью. Тем более база есть, база прекрасная, прекрасные спортсмены, достойны того, чтобы такой зал получили. Я надеюсь, что мастерство будет расти и желающих будет больше заниматься этим непростым видом спорта. Сегодня ещё один уникальный день для Москвы, для москвичей. Москва возвращается к регулярным занятиям физкультурой и спортом. Все объекты открыты: бассейны, ФОК, фитнес-залы. И что самое приятное - спортивные уличные площадки, воркаут площадки, детские площадки. Так что для физической культуры, для спорта, такой большой день для Москвы", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Все пространство комплекса продумано и может трансформироваться.

В конструкции кровли универсального зала есть специальные сетки, которые делят общее пространство на зоны и буквально за несколько минут здесь могут появиться теннисный корт или площадки для волейбола или баскетбола.

В новом комплексе на тренировки ждут всех желающих, а также зрителей. В центре будут проходить соревнования всероссийского и международного уровней. Первые турниры пройдут уже в августе.

Наталья Тарасова, Екатерина Гущина, Андрей Булычев, Александр Шкарбанов, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".

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