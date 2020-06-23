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Живущим во Франции блокадницам вручили медали к 75-летию Победы

22:43
  • вторник
  • 23 июня 2020

Указом президента России были награждены Нелли Губко и Инга Глушко

Детей войны и тружеников тыла, проживающих во Франции, наградили медалями в честь 75-летия Победы. Торжественная церемония прошла в преддверии Парада. Юбилейные награды, присужденные указом президента, вручил российский посол. Памятные знаки получили блокадницы, которые встретили войну детьми, а также русский участник французского сопротивления - будучи ребенком, он спасал пленных советских солдат.

Этот условный жест Игорь Лопатинский помнит до сих пор. Ему было 9. Но сын белого офицера, бежавшего от советской власти в Париж, не задумываясь, станет помогать пленным красноармейцам. Как и вся его семья.  Лопатинские, тайно вступив в ряды французского сопротивления, вывезут из лагерей, спрячут и спасут не один десяток человек.

"Этот факт, помогать пленным, они приняли. Как так? Немцы опять напали на Россию? На Советскую Россию? Мы кто? Мы не советские, но мы русские. А Россия Советская - это русская Россия", - заявил Игорь Лопатинский, участник движения Сопротивления.

Если бы Гестапо выяснило, что семья помогает пленным советским солдатам - церемониться бы не стали. Но спустя 75 лет Игорь Александрович говорит, что и он и его родные поступили бы точно так же. И эта  медаль к юбилею Великой Победы - которую ему вручают в ставшем родным французском городке Ганвиль -  в память и о них тоже  - гражданах Франции, сражавшихся за далекую Родину.

"Сын белого офицера, когда угроза нависла над Родиной, он не задумываясь стал советским-мальчиком партизаном. Это, конечно, заслуживает глубокого уважения. Мы очень рады, что президент России счел возможным наградить его этой медалью", - заявил Алексей Мешков, посол России во Франции.

И ведь сколько их, таких судеб. Для ветеранов, тружеников тыла и детей войны -  и эта торжественная и трогательная церемония вручения памятных наград в российском посольстве в Париже.

Инга Глушко войну встретила в блокадном Ленинграде. "Пришли в детский садик. Первое, что я сказала, возвращаясь домой: "Сегодня нам уже хлеба не дали", - говорит Инга Глушко.

Потом была эвакуация, жизнь в оккупации, плен, трудовой лагерь в Германии. Время, о котором говорят приглашённые, не слишком приятно вспоминать. Но важно помнить.

"Я очень боялась, что молодое поколение - другое. Но вот я смотрю - здесь достаточно молодые люди. То есть люди помнят, люди чтят. И  это самое хорошее, самое приятное! То есть всем так держать!" – сказала Нелли Губко.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Париж, Франция.

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