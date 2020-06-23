Россиян предупредили о провокациях в день голосования по поправкам

Провокаторы намерены пустить в ход все возможные средства "грязной агитации"

Более 108 миллионов бюллетеней для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию изготовлены и переданы в участковые комиссии регионов. Об этом сообщили в Центризбиркоме. Зарегистрированы свыше 340 тысяч наблюдателей. К 1 июля сейчас активно готовятся и провокаторы. Они намерены пустить в ход все возможные средства "грязной агитации" - проплаченные ролики в интернете, несогласованные пикеты, лживые листовки и плакаты.

Уши готовящегося протеста против голосования по поправкам в Конституцию торчат из-за океана, утверждают блогеры - авторы сенсационного расследования о возможных провокациях со стороны так называемой оппозиции. Правда, судя по всему, заокеанские гонорары "Пятая колонна" отрабатывает задней левой. Все, что смогли придумать - акцию с лозунгом "Нет". Курируют ее выходцы из основанной Михаилом Ходорковским "Открытой России"- организации официально признанной Генпрокуратурой нежелательной и некоей Школы местного самоуправления.

В рамках акции "Нет" ее организаторы планируют снять несколько десятков видеороликов о якобы провалах власти, заклеить и завалить все возможное пространство стикерами и листовками, засорить весь Рунет любыми, пусть даже самыми примитивными карикатурами на главу государства, и любыми изображениями со словом "Нет". Все это, по замыслу политтехнологов, должно в результате побудить людей выйти с протестами на улицы. И рассчитано по большей части явно на молодежную аудиторию, любящую селфи и соцсети.

Впрочем, у всей этой антиконституционной кампании одна серьезная проблема. Лозунг слишком обтекаемый и оголтелый. Не имеет логического продолжения и не раскрывает, против чего конкретно человек должен сказать "Нет". Никаких аналитических справок или элементарное разъяснение сути поправок своей аудитории не дают.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"