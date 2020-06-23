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Как в мире отреагировали на скандальную книгу о Трампе

22:44
  • вторник
  • 23 июня 2020

В МИД России назвали мемуары Джона Болтона элементом внутренней политики США

Публикация мемуаров экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона сравнима с деятельностью экс-сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

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Так глава Госдепартамента отреагировал на появление в продаже книги Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома". Он подчеркнул, что автор книги, в которой разглашается масса секретных данных, наносит вред интересам Соединённых Штатов.

Разглашением чувствительной информации о корейско-американских переговорах уже возмутились в Сеуле, передает "ТВ Центр". А в российском МИД заявили, что публикация является элементом скорее внутренней политики США, чем внешней. Так или иначе, книга, выходящая в свет в разгар президентской гонки, повлияет на американских избирателей.

В администрации Трампа считают Болтона предателем. А сам Трамп заявил, что место бывшего советника в тюрьме.

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