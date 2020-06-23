Предприниматели призвали москвичей участвовать в программе "Миллион призов"

Сертификаты будут выдавать в дни голосования по поправкам в Конституцию

Москвичей призвали принять участие в программе "Миллион призов". Сертификаты в рамках акции будут выдавать в дни голосования по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля.

Видеоролики, на которых предприниматели приглашают жителей Москвы поучаствовать в розыгрыше призов и потратить баллы по выигранным сертификатам на покупки или в кафе, появились в социальных сетях во вторник.

Всего в рамках программы для москвичей подготовлено два миллиона сертификатов номиналом от одной до четырех тысяч баллов. Один балл будет приравнен к одному рублю. Стать участником программы и розыгрыша призов смогут как проголосовавшие на избирательных участках (или на дому), так и участники онлайн-голосования. К программе уже присоединились 80 компаний, которые предоставят скидки в кафе, ресторанах и магазинах, а также 13 некоммерческих организаций.

Программа "Миллион призов" стартует в Москве 25 июня и продлится до 31 декабря.

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