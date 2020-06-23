"Лишь бы не закричать": Фриске набила татуировку на ягодице

Бедро девушки украсил тигр в цветах

Певица Наталья Фриске набила татуировку с тигром на правом бедре и ягодице.

Как только закончился карантин и открылись салоны красоты Наталья записалась на прием к тату-мастеру. Девушка мужественно перенесла боль и даже умудрилась записать видео во время процесса.

"Я прямо в восторге уже от этой татуировки. Мне очень нравится <...> я лежу, лишь бы только не закричать", - поделилась впечатлениями Фриске в Instagram.

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