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Российские ПВО сбили два беспилотника террористов в Сирии

22:30
  • вторник
  • 23 июня 2020

База Хмеймим не пострадала

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) возле авиабазы Хмеймим в Сирии.

Инцидент произошел 22 июня около 22:30. Российские военные заметили приближающиеся беспилотники террористов и сбили огнем два БПЛА в ударном оснащении.

Пострадавших и материального ущерба на российской базе в Сирии нет, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по примирению враждующих сторон.

В свою очередь системы ПВО Сирии были задействованы для отражения атак с воздуха в районе Таль ас-Сан в южной провинции Эс-Сувайда, а также в районе Кабаджиба в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, передает агентство SANA.

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