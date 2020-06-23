Саакашвили рассказал о ночных похождениях с Трампом

Был еще порох в пороховницах

Опальный грузинский политик Михаил Саакашвили, который сейчас занимает пост главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ, рассказал, как он в прошлом отдыхал с нынешним президентом США Дональдом Трампом.

Саакашвили вспомнил, как катал Трампа на своем электромобиле, гулял с ним в ночных клубах и прыгал по фонтанам. Это было еще во время его президентства.

"А я всегда гостей всех принимал, возил их вокруг, мы бегали по чертовым колесам <…>Трамп был, мы с ним ходили пешком, и я его возил на своем электромобиле до семи утра. В двух ночных клубах мы были. И по фонтанам прыгали", – рассказал Саакашвили в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона".

Политик сообщил, что во времена своего президентства он часто принимал разных гостей и водил их по интересным местам Грузии, передает издание argumenti.ru. Например, к нему приезжали экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и бывший американский сенатор Джон Маккейн.

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