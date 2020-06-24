На Красной площади в Москве начался Парад Победы

Первый парад Победы состоялся в этот день 75 лет назад

Сегодня - особый день в истории нашей страны. Ровно 75 лет назад в Москве, на Красной площади, состоялся первый парад Победы. И сегодня мы чтим подвиг ветеранов Великой Отечественной войны.

Во всех уголках нашей Родины миллионы людей переполняет чувство гордости за свою семью, за свою страну, за причастность к общей Победе. Главные события развернутся на Красной площади в Москве - грандиозный парад. По соображениям безопасности шествие не смогли провести 9 мая. Но теперь, совпав с парадом победителей 1945 года, оно приобрело дополнительный символизм и историческую значимость.

И сегодня по брусчатке в парадном строю пройдут почти 14 тысяч военнослужащих. Рекордное количество боевой техники. В небо над Москвой поднимутся 75 самолетов и вертолетов - по числу лет со дня Великой Победы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"