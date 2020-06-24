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Началась воздушная часть Парада Победы

11:09
  • среда
  • 24 июня 2020

В воздух поднялись 75 самолетов и вертолетов

Началась воздушная часть Парада Победы. В воздух поднялись десятки единиц техники.

В небе над Красной площадью пройдут тяжелый транспортный вертолет МИ-26, легендарные "Ночные охотники", Ка-52 и вертолеты огневой поддержки Ми-24.

Впервые в параде участвуют высотные перехватчики МиГ-31К - единственные в мире носители гиперзвукового оружия. Также над столицей пролетят новейшие истребители пятого поколения Су-57.

Ту-160 "Белый лебедь" покажет дозаправку в воздухе от танкера Ил-78. Пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" исполнят фигуры высшего пилотажа.

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