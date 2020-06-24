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Путин: "Наш народ смог одолеть тотальное зло"

10:26
  • среда
  • 24 июня 2020

Мы должны беречь память о Великой Отечественной войне

Владимир Путин поздравил россиян с 75-летием окончания Великой Отечественной войны. Он напомнил, что в этот день в 1945 году на Красной площади состоялся легендарный парад победителей.

Этот парад, по словам президента, остался в истории как триумф невиданной силы, торжества добра над злом, мира над войной, жизни над смертью.

"Невозможно представить, что стало бы с миром, если бы на его защиту не встала Красная Армия. Наш долг - помнить о том, что на советский народ легла вся тяжесть войны, помнить погибших в этой войне. Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло", - сказал Владимир Путин.

Глава государства добавил, что сейчас наш долг - беречь и отстоять честную параду о Великой Отечественной войне.

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