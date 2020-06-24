Как проходил Парад Победы в Москве. Видео

По Красной площади прошли почти 14 тысяч человек

Ровно 75 лет назад в Москве, на Красной площади, состоялся первый парад Победы. И сегодня мы чтим подвиг ветеранов Великой Отечественной войны. Главные события развернулись на Красной площади в Москве - грандиозный парад, в этом году совпавший с историческим шествием 1945 года. Почти 14 тысяч человек, рекордное количество техники и авиации. Как проходил Парад Победы смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Алексея Платонова.

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