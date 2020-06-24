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Как проходил Парад Победы в Москве. Видео

13:16
  • среда
  • 24 июня 2020

По Красной площади прошли почти 14 тысяч человек

Ровно 75 лет назад в Москве, на Красной площади, состоялся первый парад Победы. И сегодня мы чтим подвиг ветеранов Великой Отечественной войны. Главные события развернулись на Красной площади в Москве - грандиозный парад, в этом году совпавший с историческим шествием 1945 года. Почти 14 тысяч человек, рекордное количество техники и авиации. Как проходил Парад Победы смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Алексея Платонова.

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Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Ветераны на параде Победы на Красной площади
Ветераны на параде Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Пролет авиации над Москвой
Пролет авиации над Москвой
Пролет авиации над Москвой
Пролет авиации над Москвой
Пролет авиации над Москвой
Пролет авиации над Москвой
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