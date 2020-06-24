С ветеранами на трибунах и без зрителей: Владивосток принял Парад Победы

Торжества проходят по всей стране

Торжества по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны проходят по всей стране - от Камчатки до Калининграда. Одними из первых юбилейный Парад увидели жители Владивостока. В этом году из-за пандемии коронавируса горожане наблюдали за шествием по телевизору. На трибунах - только ветераны, чей подвиг, мужество и силу духа потомки будут помнить всегда.

Открывает шествие рота барабанщиков. Курсанты Нахимовского военно-морского училища задают ритм для всех парадных расчетов. Горожане в этом году смотрят парад дома, по телевизору. Среди зрителей на площади - только те, благодаря кому удалось одержать победу в 45-м - ветераны Великой Отечественной. Их воспоминания о военных временах, и о том, как узнали о долгожданной Победе, свежи и сегодня.

"Я был под Кенигсбергом, и тут нам говорят, что все, война закончилась. И у кого что было, начали подбрасывать в небо, стрелять в воздух", - говорит ветеран Григорий Вакулищин.

В пешей колоне - более полутора тысяч человек: морские пехотинцы, батальон морской авиации, офицеры Тихоокеанского флота, сотрудники МЧС. Впервые в строю представители казачьего войска.

В параде участвовали 57 единиц самой современной техники Тихоокеанского флота. Но открывал механизированную колону легендарный танк Т-34. За годы войны и послевоенный период было выпущено более 120 тысяч таких боевых машин. Именно эта "т-тридцатьчетверка" принимала участие в боях Сталинградской битвы.

В этом году боевой машине присвоили имя участника Великой отечественной, расписавшегося на Рейхстаге - Ефима Гольдберга. Он не дожил до 75-ой годовщины Победы всего месяц, скончался в возрасте 106 лет. Находится за рычагами этой машины даже для опытных танкистов - большая ответственность.

Среди уже традиционных боевых машин, таких как ракетная система С-400, ракетно -пушечный комплекс "Панцирь-С1", зенитно-ракетный комплекс "Оса", есть и военные новинки - танк Т-80БВ.

Корабли Тихоокеанского флота, поезда, заводы, дают сигнальный гудок. А церкви звенят в колокола. Такая акция проводится впервые. Этот протяжный звук, как весть о победе в самой кровопролитной войне, проносится по всей стране.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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