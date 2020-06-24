95-летний ветеран из Севастополя рассказал о войне и Победе

Виктор Исаев сегодня принимал парад в городе

Особое праздничное настроение сегодня в Севастополе. Там проходят масштабные торжества. Главные гости Парада, конечно, ветераны.

На воде, на суше и в воздухе: парад в Севастополе традиционно состоит из трёх частей и начинается в акватории. Командующий флотом обходит строй кораблей! Экипажи отвечают протяжным "Ура!" От Графской пристани к мемориалу героической обороны. Цветы и минута молчания - в память об освободителях.

Пешие расчёты тянутся от Суворовского спуска до площади Нахимова. Экипажи кораблей, морпехи, личный состав авиации и ПВО, Росгвардия, МЧС мерно чеканят шаг. Этот строй словно показывает, как воинские традиции передаются от поколения к поколению. В колоннах: курсанты Нахимовского училища и совсем ещё школьники из движения "Юнармия". Впервые после пятилетнего перерыва на параде снова слышен стук каблучков - сводный​ расчёт военнослужащих-женщин.

Механизированную колонну возглавляет оружие Победы: танки, самоходки, "Катюши", зенитки. Полвека эти музейные экспонаты стояли на постаменте. Но специалисты Черноморского флота поставили их на ход.

Работу ремонтной бригады перед парадом проверил ветеран Великой Отечественной Виктор Исаев. В свои 95-ть он может рассказать, как выпрыгнуть из горящей самоходки, и как завести танк воздухом. Главное, говорит, гусеницу не потерять на параде и голову не ударить, когда прозвучит команда "По машинам!"

"Залазишь ногами, да? А потом на 180 градусов? Это самое страшное дело, когда нас учили!", - смеется Исаев.

Он начал войну в 43-м под Бобруйском. 18-летний мальчишка вел в бой самоходку Су-76. Чудом успел выскочить из подбитой машины, она ведь горит без дыма, сразу и не поймёшь. А потом уже на 34-ке освобождал Польшу. А в Берлине приходилось спешиваться и штурмовать здания.

"Взяли ящик гранат, в карманы, пробрались на второй этаж… и гранатами. И так место попало, что можно было забрасывать гранатами наверняка. И результат: 6 человек-фаустников мы убили, троих взяли в плен", - рассказывает Исаев.

В том бою Виктор Иванович получил ранение, но какой там госпиталь, когда победа так близка! Его танк дошёл до Рейхстага и сделал два выстрела по цитадели.

Виктор Исаев принимал участие в параде победы в Берлине, а теперь на трибуне принимает парад в Севастополе. И глядя на мощь и армаду современного вооружения, он уверен, что наша армия даст отпор любому агрессору. Береговые комплексы, оснащенные по последнему слову техники, танки и средства ПВО. А в небе авиация, прямо над памятником Адмиралу Нахимову.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", город-герой Севастополь.

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