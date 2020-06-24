Число заболевших коронавирусом в России превысило 600 тысяч

За сутки выявлено 7176 новых случаев

В России выявили еще 7176 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 606881.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 811. В Подмосковье заболели еще 507 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 154 пациента с коронавирусом. Из них 14 — в Москве. С начала эпидемии в России умерло 8513 человек.

Выздоровели от коронавируса 12393 человека. Общее число переболевших достигло 368822 .

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