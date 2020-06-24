Парад Победы завершился в Москве

В нем участвовали около 14 тысяч военнослужащих и более 230 единиц техники

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В юбилейном параде участвовали около 14 тысяч военнослужащих и более 230 единиц техники. Среди них - 24 новейших образца, которые в этом году зрители увидели впервые, в том числе, модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" с новыми малогабаритными ракетами, разработанными специально для уничтожения беспилотников.

По брусчатке Красной площади также прошли танки Т-90М и Т-80БВМ и "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25", БМП-2 с боевым отделением "Бережок", тяжелая огнеметная система ТОС-2, зенитно-ракетная система С-300В4 и береговой ракетный комплекс "Бал".

Изюминкой торжества стал проход десяти парадных батальонов в форме образца 1943 года и проезд целого батальона легендарных танков Т-34. В воздух поднялись десятки боевых самолетов и вертолетов.

Среди почетных гостей на Красной площади было немало иностранных делегаций, представленных на высшем уровне. Вместе с ветеранами за торжественным шествием в самом сердце столицы наблюдали президенты Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

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