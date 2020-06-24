ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Парад Победы завершился в Москве

11:16
  • среда
  • 24 июня 2020

В нем участвовали около 14 тысяч военнослужащих и более 230 единиц техники

На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Путин: "Наш народ смог одолеть тотальное зло"

В юбилейном параде участвовали около 14 тысяч военнослужащих и более 230 единиц техники. Среди них - 24 новейших образца, которые в этом году зрители увидели впервые, в том числе, модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" с новыми малогабаритными ракетами, разработанными специально для уничтожения беспилотников.

По брусчатке Красной площади также прошли танки Т-90М и Т-80БВМ и "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25", БМП-2 с боевым отделением "Бережок", тяжелая огнеметная система ТОС-2, зенитно-ракетная система С-300В4 и береговой ракетный комплекс "Бал".

Изюминкой торжества стал проход десяти парадных батальонов в форме образца 1943 года и проезд целого батальона легендарных танков Т-34. В воздух поднялись десятки боевых самолетов и вертолетов.

Среди почетных гостей на Красной площади было немало иностранных делегаций, представленных на высшем уровне. Вместе с ветеранами за торжественным шествием в самом сердце столицы наблюдали президенты Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади
Пролет военных вертолетов над Красной площадью
Пролет военных вертолетов над Красной площадью
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.