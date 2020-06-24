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Психолог назвала причину развода Харламова и Асмус

12:34
  • среда
  • 24 июня 2020

Виной всему кризисы отношений

Очередной кризис в отношениях мог стать причиной развода Гарика Харламова и Кристины Асмус. Такое мнение высказала преподаватель Московского института психоанализа Наталья Панфилова.

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Она рассказала, что в отношениях любой пары есть три кризиса: в первый год, на третий и пятый-седьмой годы. Первый год называют годом притирок. Во время второго кризиса обесцениваются плюсы партнера и становятся явными все минусы. Самым опасным Панфилова назвала третий кризис. После пяти лет отношений начинает казаться, что они себя изжили. Именно этот кризис и мог привести к разводу Харламова и Асмус.

"Люди известные — они тоже живые люди. Для людей известных и знаменитых кризис разочарования в партнере, того, что хочется совершить апгрейд, того, что есть усталость в отношениях, наиболее ярко выражен", — заявила Панфилова в интервью "Пятому каналу".

Еще одной причиной развода звездных пар психолог назвала "внеплановые кризисы", когда один из партнеров возвращается в семью после долгого проекта и обнаруживает, что она ему уже стала неродной. Кроме того, на стабильность отношений может влиять и репутация партнера.

Ранее Гарик Харламов и Кристина Асмус одновременно в своих инстаграмах объявили о том, что решили развестись после восьми лет брака. Они не стали называть причину расставания, но отметили, что в этом не виноваты фильм "Текст", самоизоляция и "кто-то третий".

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