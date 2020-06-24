Прилучного заметили в компании звезды "Папиных дочек"

После развода он времени зря не теряет

Интернет-пользователи заметили Павла Прилучного в компании со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. На опубликованной в телеграм-каналах фотографии он несет покупки и дамскую сумочку исполнительницы роли Маши в ситкоме.

21 июня Павел Прилучный развелся со своей супругой Агатой Муцениеце. Вместе они прожили девять лет. У них есть общая дочь Мия и сын Тимофей.

О планируемом разводе стало известно в начале года. Муцениеце говорила, что причиной их расставания стало злоупотребление Прилучным алкоголем и домашнее насилие с его стороны.

По данным СМИ, Прилучный и Карпович все чаще появляются на публике вместе. Журналисты не исключают, что их роман мог стать причиной размолвки с Муцениеце.

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