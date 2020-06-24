ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Аллу Пугачеву похоронят на Кузьминском кладбище

11:26
  • среда
  • 24 июня 2020

Примадонна обзавелась участком заранее

Алла Пугачева выбрала место погребения после своей смерти. Примадонна захотела быть похороненной на Кузьминском кладбище в Москве, рядом с братом.

Как выяснил "Собеседник", Пугачева уже купила там участок. По слухам, она даже наняла специалистов для строительства семейного склепа. На его стенах может появиться семейный герб или вензель. Похожий есть на фасаде замка, в котором Примадонна живет вместе с Максимом Галкиным и детьми.

Издание также выяснило, что местами на кладбище заранее обзавелись Александр Буйнов, Федор Шаляпин и родители Жанны Фриске.

Брат Аллы Пугачевой скончался в 2011 году от сердечного приступа. Ему было 60 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Алла Пугачева
Алла Пугачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.