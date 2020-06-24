Аллу Пугачеву похоронят на Кузьминском кладбище

Примадонна обзавелась участком заранее

Алла Пугачева выбрала место погребения после своей смерти. Примадонна захотела быть похороненной на Кузьминском кладбище в Москве, рядом с братом.

Как выяснил "Собеседник", Пугачева уже купила там участок. По слухам, она даже наняла специалистов для строительства семейного склепа. На его стенах может появиться семейный герб или вензель. Похожий есть на фасаде замка, в котором Примадонна живет вместе с Максимом Галкиным и детьми.

Издание также выяснило, что местами на кладбище заранее обзавелись Александр Буйнов, Федор Шаляпин и родители Жанны Фриске.

Брат Аллы Пугачевой скончался в 2011 году от сердечного приступа. Ему было 60 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"