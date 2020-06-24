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"Главное, что не развелись": Пригожин подвел итоги самоизоляции с Валерией

13:38
  • среда
  • 24 июня 2020

Разводы сейчас в тренде

Иосиф Пригожин подвел итоги самоизоляции. Продюсер признался, что, сидя дома, поправился, а вот его супруга – певица Валерия – наоборот похудела.

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"Потому что все время я на телефоне, а у нее -то французский, то английский. Она без дела не сидела", - рассказал он агентству НСН.

Но самым главным достижением Пригожин считает сохранение брака с Валерией. По его словам, в самоизоляции пара не думала о разводе, а значит, у их брака – "хороший фундамент".

В последние месяцы по шоу-бизнесу прокатилась волна разводов, которая совпала с периодом самоизоляции, введенной из-за коронавируса. О расставании объявили Павел Прилучный и Агата Муцениеце. На днях стало известно, что Гарик Хараламов и Кристина Асмус разводятся после восьми лет брака. Заканчивается и брак Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым. Ранее решили разойтись Джиган и Оксана Самойлова, но потом, похоже, передумали.

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