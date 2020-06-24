Алексей Шапошников поздравил москвичей с Парадом Победы в честь 75-летия со дня окончания ВОВ

Он напомнил о подвиге советского народа

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравил москвичей, ветеранов, тружеников тыла и детей войны с Парадом Победы в честь 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны

"В июне 1945 года в Москве по Красной площади победным маршем шли герои, разгромившие фашизм и подарившие миру свободу! И спустя 75 лет наши славные воины, солдаты, офицеры, курсанты, достойные потомки свои дедов и прадедов, чеканят шаг в парадном строю в самом сердце России. В этот день мы чествуем тех, кто пережил самую страшную войну в истории человечества, кто выстоял и не сломался, остался крепок духом", - сказал Шапошников.

Он отметил мужество, стойкость и героизм всех, кто все сделал для победы в ВОВ: на передовой, в партизанских отрядах, в тылу. При этом Парад Победы - это дань памяти миллионам погибших за свое родное Отечество, и среди них - тысячи бойцов Московского народного ополчения, спасших столицу ценой своих жизней.

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