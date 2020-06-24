Штаб по наблюдению и контролю за голосованием в Москве готов к работе

Все наблюдатели прошли обучение

Столичный штаб по наблюдению и контролю за голосованием по внесению изменений в Конституцию готов к работе, обучение наблюдателей фактически завершено. Об этом сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

"Все наблюдатели прошли его, и наблюдатели, которые будут работать в call-центре Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием - это и наблюдатели, которые работают в группе видеонаблюдения, и наблюдатели, которые будут находиться на участках для голосования. Все системы отстроены, налажены, прошел тест электронного, дистанционного голосования, сформирован реестр избирателей для участия в дистанционном, электронном голосовании в ТИК ДЭГ", - сказал он агентству "Москва".

Асафов отметил, что все инструменты готовы, и ведется последняя проверка, чтобы с завтрашнего утра можно было начать полноценную работу по всем направлениям деятельности общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием.

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