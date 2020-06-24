ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Штаб по наблюдению и контролю за голосованием в Москве готов к работе

11:52
  • среда
  • 24 июня 2020

Все наблюдатели прошли обучение

Столичный штаб по наблюдению и контролю за голосованием по внесению изменений в Конституцию готов к работе, обучение наблюдателей фактически завершено. Об этом сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

"Все наблюдатели прошли его, и наблюдатели, которые будут работать в call-центре Общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием - это и наблюдатели, которые работают в группе видеонаблюдения, и наблюдатели, которые будут находиться на участках для голосования. Все системы отстроены, налажены, прошел тест электронного, дистанционного голосования, сформирован реестр избирателей для участия в дистанционном, электронном голосовании в ТИК ДЭГ", - сказал он агентству "Москва".

Асафов отметил, что все инструменты готовы, и ведется последняя проверка, чтобы с завтрашнего утра можно было начать полноценную работу по всем направлениям деятельности общественного штаба по контролю и наблюдению за голосованием.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Общественный штаб по наблюдению и контролю за голосованием в Москве
Общественный штаб по наблюдению и контролю за голосованием в Москве
Общественный штаб по наблюдению и контролю за голосованием в Москве
Общественный штаб по наблюдению и контролю за голосованием в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.