Речные прогулки и открытые фитнес-клубы: как в Москву возвращается жизнь

Новая этап снятия ограничения начался 23 июня

Москва постепенно возвращается к привычному образу жизни. Власти столицы продолжают реализацию плана по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса. С 23 июня дня москвичам вновь доступны рестораны и кафе, фитнес-клубы, бассейны и спортивные площадки. И, наконец, теперь можно совершить долгожданную прогулку по Москве-реке на теплоходе. Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ольги Стрельцовой (см. видео).

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