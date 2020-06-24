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Речные прогулки и открытые фитнес-клубы: как в Москву возвращается жизнь

12:47
  • среда
  • 24 июня 2020

Новая этап снятия ограничения начался 23 июня

Москва постепенно возвращается к привычному образу жизни. Власти столицы продолжают реализацию плана по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса. С 23 июня дня москвичам  вновь доступны рестораны и кафе, фитнес-клубы, бассейны  и спортивные площадки. И, наконец, теперь можно совершить долгожданную прогулку по Москве-реке на теплоходе. Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ольги Стрельцовой (см. видео).

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