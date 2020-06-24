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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

13:09
  • среда
  • 24 июня 2020

Память героев Великой Отечественной войны почтили минутой молчания

Владимир Путин после Парада лично поднялся к ветеранам, чтобы пожать руки и сказать самые теплые слова тем, кто самоотверженно, всеми силами, приближал победу. Об этом сообщает "ТВ Центр".

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Затем президент направился в Александровский сад, к Могиле Неизвестного Солдата вместе с главами других государств - Казахстана, Белоруссии, Молдовы, Сербии. Под траурную музыку к Вечному огню они возложили венок.

Все присутствовавшие, склонив головы, почтили минутой молчания память героев, не вернувшихся с фронта.

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