Депутат МГД Козлов: важно адаптировать городскую среду для людей с ограниченными возможностями

В городе их более миллиона

Депутат Мосгордумы Александр Козлов уверен, что в городе важно адаптировать городскую среду для людей с ограниченными возможностями и воспитывать в обществе уважительное отношение к таким жителям.

Он напомнил, что в России живут почти 12 миллионов людей с инвалидность. Только в Москве их более миллиона.

"Это огромное количество людей, которые желают, могут и должны быть включены в нашу жизнь. Мы должны вместе учиться, работать, постоянно контактировать – все это подразумевают принципы инклюзивности. Потому мы и должны помогать им с адаптацией в обществе – раз, адаптировать среду для их нужд и потребностей, делать ее доступнее – два, воспитывать в обществе правильное, уважительное к ним отношение – три!" – сказал Козлов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"