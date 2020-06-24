Массовую драку саратовских депутатов сняли на видео

Поводов стало обсуждение неэтичного поведения одного из парламентариев

Депутаты устроили массовую потасовку во время заседания в Саратовской областной думе. Видео публикует ТВЦ.RU.

Драка произошла на заседании, посвященном неподобающему поведению саратовских депутатов Дмитрия Чернышевского и Николая Бондаренко. Последний снимал доклад депутата Николая Бушуева на видео, стоя к нему практически вплотную.

В какой-то момент один из депутатов кинул в Бондаренко бутылку со словами: "Проваливай отсюда". Поступок коллеги вывел его из себя и он в ответ тоже попытался швырнуть в своего обидчика бутылку. После этого на него набросился Чернышевский с криком: "Мы должны защитить своих".

Позднее, комментируя инцидент, депутат Бушуев назвал Бондаренко "выродком".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"