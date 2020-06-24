Дмитрий Реут: Москва полностью готова к голосованию по Конституции

Более 1 миллиона человек проголосуют дистанционно

Столица готова к проведению Общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Все готово в полном объеме. Больше 3600 участков в Москве работает, из них порядка 180 - это участки по месту временного пребывания людей, основная часть - это участки, образованные по месту жительства, их более 3400. Все участки оснащены достаточным количеством средств индивидуальной защиты, другими необходимыми предметами для того, чтобы исключить инфекционные риски", - сказал Реут.

Он напомнил, что проголосовать можно в течение семи дней - с 25 июня по 30 июня и в основной день голосования - 1 июля. Участковые комиссии в эти дни будут работать без выходных с 8:00 до 20:00 ,а 30 июня до 16:00. Более 1 миллиона человек будут голосовать дистанционно.

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