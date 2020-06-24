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Путин в Кремле вручил госпремии

14:54
  • среда
  • 24 июня 2020

За выдающиеся достижения

Программа Владимира Путина после парада победы на Красной площади продолжилась уже в Кремле. Президент вручал государственные премии за выдающиеся достижения в области науки, искусства, гуманитарной и благотворительной деятельности.

Это первая торжественная церемония в залах Кремля с начала пандемии. В приветственном слове глава государства отметил, что сегодняшняя дата для награждения выбрана не случайно. Россия помнит великие заслуги фронтовиков, благодаря которым стали возможны и сегодняшние достижения.

Лауреатами в этом году стали коллектив учёных Института теплофизики Сибирского отделения Российской академии наук, которые внесли весомый вклад в развитие мировой индустрии углеродных нанотрубок, а также директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Андрей Головнёв - за изучение культурного наследия народов Арктики.

Высшая награда в области литературы и искусства присуждены директору музея-усадьбы Рахманинова "Ивановка" Александру Ермакову, писателю Валентину Курбатову и директору Иркутского регионального центра русского языка Галине Медведевой. За выдающиеся достижения наградят композитора Давида Тухманова и главврача московской больницы №15 Валерия Вечорко.

Премию присудили председателю совета Союза семей военнослужащих России Марии Большаковой. И народному артисту Константину Хабенскому - за его благотворительную деятельность.

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Владимир Путин на церемонии награждения
Владимир Путин на церемонии награждения
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