Депутат Мосгордумы Мария Киселева отметила растущую востребованность велопроката в столице

В день совершается почти 70 тысяч поездок

Велопрокат в столице очень востребован - на сегодня около 67 тысяч поездок в день совершается в Москве на прокатных велосипедах. Об этом сообщила член комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Мария Киселева.

"Сейчас велосипед оказался очень востребованным. Велопарковки, велосипедная инфраструктура, которая в нашем городе открылась и активно продолжает развиваться, пользуются спросом. Сегодня оказалось, что безопаснее пользоваться велосипедом, чем общественным транспортом. Сейчас в столице более 600 парковочных станций, где можно взять велосипеды напрокат. Цифры говорят о том, что направление очень востребовано жителями. Думаю, что будет еще более востребовано и дальше", - сказала Киселева.

Она напомнила, что при использовании велопроката нужно соблюдать меры безопасности, в частности, надевать перчатки. Она напомнила, что до конца сезона на услуги велопроката будет действовать скидка 30%.

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