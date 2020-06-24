Московские кадеты приняли участие в Параде Победы на Красной площади

На брусчатку вышли лучшие

В Параде Победы на Красной площади приняли участие 250 воспитанников Первого Московского кадетского корпуса в составе двух парадных расчетов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Парадные расчеты были сформированы из лучших воспитанников Первого Московского кадетского корпуса. Ребята должны были продемонстрировать хорошую успеваемость по всем предметам, а также навыки одиночной строевой подготовки: повороты на месте, повороты в движении и движение строевым шагом.

"В системе образования Москвы много внимания уделяется патриотическому воспитанию. Все большую популярность набирают кадетские классы, ученики которых принимают участие в важных для всей страны мероприятиях. Так, наши кадеты уже в четвертый раз получили почетное право пройти по Красной площади в составе парадного расчета. Ребята в очередной раз продемонстрировали первоклассную строевую подготовку, слаженность действий и настоящую силу духа", - сказала Ракова.

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