"Старались от души": Путин оценил Парад Победы

Президент доволен

Владимир Путин остался доволен парадом на Красной площади. После завершения смотра президент прошелся мимо трибун. Кто-то из собравшихся выкрикнул: "Как вам парад"? Президент в качестве ответа поднял вверх большой палец руки.

Позднее, на встрече с лидерами иностранных государств в Кремле, Владимир Путин дал более развернутую оценку параду. Он похвалил организаторов и участников парада.

"Конечно, особые чувства рождают военные парады на Красной площади в честь юбилеев Победы. Я уверенно могу сказать, что все организаторы, все военнослужащие наши старались от души", - сказал Путин.

Он отметил, что празднование Победы – "без преувеличения очень дорогое событие". Путин поблагодарил иностранных лидеров за их визит в Москву, "несмотря на всем хорошо известные непростые обстоятельства" (пандемия коронавируса, - прим. редакции).

Как проходил Парад Победы в Москве — репортаж корреспондента "ТВ Центра" Александра Панюшкина:

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