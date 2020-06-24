Московский транспорт получил международную премию за работу во время ЧМ-2018

Все было сделано для удобства гостей чемпионата

Московский транспорт отмечен премией британского научного транспортного общества Chartered Institution of Highways and Transportation за успешную реализацию транспортного обслуживания Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, присуждение этой премии показывает, что московский транспорт проделал огромную работы для комфорта и удобства спортсменов, болельщиков и жителей столицы.

"Впервые при проведении чемпионата болельщикам, волонтерам, журналистам был предоставлен бесплатный проезд в транспорте, включая городской общественный, пригородный и межгородской железнодорожный транспорт. Правом бесплатного проезда в Москве за время проведения чемпионата воспользовались 5 млн раз. Все удалось сделать безупречно только благодаря слаженной совместной работе", - сказал Ликсутов.

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