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"Добрая, израненная душа": жена Ефремова оправдала его образ жизни

16:16
  • среда
  • 24 июня 2020

Закодироваться мужу она не давала

Пятая жена Михаила Ефремова оправдывала его алкоголизм. По мнению Софьи Кругликовой, виной пагубному пристрастию – добрая и израненная душа.

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Однажды Кругликова даже призналась, что не давала Ефремову закодироваться. Она считала эту процедуру насилием над душой и телом, пишет kp.ru. Вместо этого она предлагала Ефремову лечить душу, настроить мозг и жить осознанно.

Тем не менее, некоторые попытки исправить мужа Кругликовой все же удались. Она убедила его начать ходить в спортзал, благодаря чему Ефремов похудел на 15 кг. Приучила раздельному питанию и закаливанию.

Не обошлось и без народных методов. Кругликова подсыпала Михаилу Ефремову травы для очищения печени. Старалась всячески оградить от вредных привычек.

8 июня Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы. В пьяном виде на своём внедорожнике он вылетел на встречку и врезался в фургон, за рулём которого был житель Рязани Сергей Захаров. Позже он скончался в больнице. Против Ефремова заведено уголовное дело, он находится под домашним арестом. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.

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