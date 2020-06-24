"Эталон русского офицера": Галкин показал редкие фото отца-генерала

Отец его был известным советским и российским военным

Максим Галкин опубликовал в своем инстаграме фотографии папы – Александра Галкина. Пост приурочен ко Дню отца, который, по признанию юмориста, он проморгал.

Своего отца Галкин назвал эталонном русского офицера. Причем не только для него, но и для тысяч военных, которые его знали, уважали и любили. По мнению артиста, его отец был ориентиром для многих, кто выбрал военную службу.

"Он прошёл огромный путь от простого пацана из очень бедной деревенской семьи из уральской глубинки до генерала-полковника, который отвечал в СССР и затем в России за всё танкостроение и военное автомобилестроение и их развитие и обеспечение этой техникой нашей армии", - написал Галкин.

Он добавил, что отец был душой компании, спортсменом и талантливым рассказчиком. "Папа, помню, люблю! Спасибо тебе!", - подытожил Галкин.

Александр Галкин с марта 1987-го по ноябрь 1996 года занимал пост начальника Главного бронетанкового управления Министерства обороны сперва СССР, а затем России. С 1998 года по 2000 годы был депутатом Государственной думы. Скончался в 2002 году в возрасте 66 лет.

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